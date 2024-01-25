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12:39, 25 января 2024Из жизни

Гиена покалечила пятерых человек из двух деревень

В Индии агрессивная гиена атаковала пятерых жителей штата Мадхья-Прадеш

Фото: Jorge Tung / Unsplash

В Индии дикая гиена набросилась на пятерых жителей двух деревень за один вечер. Об этом сообщает The Times of India.

Нападения произошли в округе Ашокнагар штата Мадхья-Прадеш вечером в воскресенье, 21 января. Пострадали жители деревень Кудай и Карайя Банет, которые работали в поле. Сначала агрессивное животное атаковало 50-летнего Манну, его сына Дхамендру и внука Комала Сингха из Карайа Банет. В результате гиена покалечила Манну, а его родственникам удалось отбиться.

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Далее хищника набросилась на жителей деревни Кудай — 60-летнего Рамратана, его сына, невестку и 12-летнюю внучку. Селяне собирали солому в момент нападения. В результате двух нападений различные травмы получили пять человек. Были ли приняты местными властями какие-то действия против агрессивного животного, не сообщается.

Ранее в Кении гиена растерзала женщину, которая шла на работу, и вызвала протесты с перекрытием дороги. Местные жители заявили, что это было уже второе нападение гиены на человека за месяц, не считая тех, что случилась ранее в течение года.

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      Никита Савин
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