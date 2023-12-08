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11:39, 8 декабря 2023Из жизни

Гиена растерзала женщину и вызвала массовые протесты

В Кении гиена растерзала женщину и вызвала массовые протесты

Фото: Alan J. Hendry / Unsplash

В Кении гиена растерзала женщину, которая шла на работу, и вызвала протесы с перекрытием дороги. Об этом сообщает Kenyans.co.ke.

Трагическое происшествие случилось недалеко от столицы страны Найроби около пяти часов утра. Пострадавшая шла на работу, когда ее атаковало дикое животное. Женщина получила тяжелые травмы, доставить в больницу ее не успели.

Сразу же после случившегося местные жители устроили массовые протесты и перекрыли шоссе рядом со своей деревней. Они заявили, что это было уже второе нападение гиены на человека за месяц, не считая тех, что случилась ранее в течение года.

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Полиция получила приказ уничтожить гиен, чтобы прекратить протесты. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что этим должна заниматься служба охраны дикой природы. Чем закончилось противостояние, неизвестно.

В последние годы в Кении гиены все чаще покидают естественный ареал обитания и подбираются ближе к городам в поисках пищи.

Ранее в Таиланде дикие обезьяны набросились на младенца и прокусили ему череп. Трехмесячный мальчик находился один дома и пил молоко, когда стая яванских макак ворвалась в помещение и забралась в его детскую кроватку.

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      Никита Савин
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