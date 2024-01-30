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21:07, 30 января 2024Из жизни

Главный исследователь НЛО в США пожаловался на конспирологов в правительстве

Исследователь НЛО Киркпатрик пожаловался на конспирологов в правительстве США

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Главный исследователь НЛО Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) ушел в отставку и пожаловался на засилье конспирологов в правительстве США, которые тратят миллионы долларов налогоплательщиков. Об этом сообщает The Guardian.

Физик Шон Киркпатрик является первым руководителем департамента по исследованию аномалий, который был создан при Министерстве обороны США в 2022 году. Ранее в январе он заявил, что AARO не нашла ни единого доказательства существования инопланетян, и ушел в отставку.

Выступая в подкасте Room With Peter Bergen, Киркпатрик рассказал, что отчет AARO, который будет опубликован позже в текущем году, не содержит ни единого доказательства существования пришельцев или некоего правительственного заговора по сокрытию информации о них. При этом ученый отметил, что многие законодатели рады принимать необоснованные теории о НЛО вроде тех, что высказал на летних слушаниях в Конгрессе бывший разведчик Дэвид Груш.

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«Это те же самые люди, которые работали с одной американской компанией и американской армией над исследованием куска металла. По их утверждениям, это был НЛО, а на самом деле это был кусок обшивки ракеты 50-х годов», — заявил Киркпатрик.

Он отказался назвать конкретные имена, но согласился с ведущим подкаста Питером Бергенем, что речь идет о группе «истинно верующих» парламентариев, которые вовлекают правительство в поиски инопланетян. Киркпатрик заявил, что эти люди серьезно относятся к россказням неких информаторов, которые передают слухи из третьих рук.

«Обнаружение инопланетян и возможность открыто заявить об этом было бы лучшим, что могло случиться со мной на этой работе. Но их нет», — признался ученый.

Ранее сообщалось, что Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).

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      Никита Савин
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