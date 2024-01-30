В МИД России прокомментировали осквернение памятника в Ереване

Захарова осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

МИД России решительно осуждает акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. Осквернение памятника прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение об этом было опубликовано на сайте дипведомства.

«С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь», — заявила она.

Кроме того, в МИД сообщили, что подобным происшествиям способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе. Захарова также пообещала, что Москва не допустит глумления над памятью 1,384 миллиона ленинградцев.

29 января неизвестный осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Уроженец столицы Армении опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, объяснив свои действия тем, что он выражает недовольство словами Марии Захаровой, попросившей представить документы, подтверждающие случаи этнических чисток в Нагорном Карабахе.