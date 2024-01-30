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08:24, 30 января 2024Бывший СССР

В Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

Житель Еревана Ширинян устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Уроженец столицы Армении опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия вандал снимал на видео и впоследствии разместил кадры в соцсетях.

Злоумышленник представился как Самвел Ширинян. Он объяснил, что своим поступком он выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, подтверждающие случаи этнических чисток в отношении армян в Нагорном Карабахе. Ширинян заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Ранее в администрации президента Азербайджана сочли неприемлемыми обвинения со стороны Еревана в этнических чистках армян. В Баку указали, что устанавливают разные каналы для коммуникации с армянским населением Нагорного Карабаха для решения гуманитарных проблем.

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      Марина Совина
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