В Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

Житель Еревана Ширинян устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Уроженец столицы Армении опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия вандал снимал на видео и впоследствии разместил кадры в соцсетях.

Злоумышленник представился как Самвел Ширинян. Он объяснил, что своим поступком он выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, подтверждающие случаи этнических чисток в отношении армян в Нагорном Карабахе. Ширинян заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Ранее в администрации президента Азербайджана сочли неприемлемыми обвинения со стороны Еревана в этнических чистках армян. В Баку указали, что устанавливают разные каналы для коммуникации с армянским населением Нагорного Карабаха для решения гуманитарных проблем.