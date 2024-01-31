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16:04, 31 января 2024Из жизни

12-летнего мальчика с уровнем интеллекта Эйнштейна приняли клуб самых умных

12-летний мальчик из Великобритании сдал IQ-тест с результатом 160 баллов

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

12-летнего жителя Великобритании приняли в организацию Менса, которую называют «клубом самых умных людей на земле». Об этом сообщает Daily Mail.

Школьник Сайрус Люн из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, сдал IQ-тест Менсы с результатом 160 баллов из 162 возможных. Считается, что такой же уровень интеллекта был у автора теории относительности Альберта Эйнштейна и знаменитого астрофизика Стивена Хокинга.

Люн увлекается игрой на пианино, а в будущем хочет стать математиком. Он заявил, что очень гордится тем, что ему удалось набрать такой высокий балл. Отец мальчика Фрэнк Люн предложил сыну вступить в Менсу, чтобы он смог найти друзей со схожими интересами. «Я прочитал несколько статей о детях, вступивших в Менсу, и подумал, что это будет полезно Сайрусу для развития», — сказал он.

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Фрэнк также рассказал, что перед тестированием сын очень нервничал. Он даже забыл дома часы, и во время выполнения заданий не знал, уложился ли в отведенное время. «Он был очень взволнован, когда получил результаты, потому что не ожидал, что наберет такой высокий балл», — рассказал Люн-старший.

Менса — крупнейшая международная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В нее принимают всех, чьи результаты стандартизованного IQ-теста лучше, чем у 98 процентов населения.

В декабре 2021 года сообщалось, что британский школьник Барнаби Суинберн набрал максимальную оценку на IQ-тесте Менсы — 162 балла. Его результат оказался выше, чем у 99 процентов населения Земли.

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      Никита Савин
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