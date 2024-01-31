Названа полная сумма разового сбора с российского бизнеса

Минфин России получил 318,8 миллиарда рублей от бизнеса в рамках разового сбора

Итоговая сумма, которую Министерство финансов России получило с разового сбора с российского бизнеса, утвержденного в прошлом году, составила 318,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В период с октября по декабрь 2023 года компании перевели 315,5 миллиарда рублей, а в 2024-м доплатили еще 3,3 миллиарда. Срок уплаты налога истек 28 января 2024 года.

В Минфине напомнили, что при переводе средств в период с 1 октября по 30 ноября сумма налога сокращалась в два раза. Вместо десяти процентов от налогооблагаемой суммы компании могли перевести пять процентов. Также пресс-служба ведомства подчеркнула, что мера затронула лишь крупные компании с прибылью от миллиарда рублей, а повторять ее не станут.

В планах властей было собрать порядка 300 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем предполагалось при первом обнародовании инициативы. Тем не менее уже в декабре стало понятно, что сборы окажутся выше.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что бизнесу пришлось согласиться на разовый налог, потому что все остальные предложенные варианты были еще хуже. Вместе с тем в конце декабря он отметил, что предприниматели гораздо лучше восприняли бы повышение налогов, чем экзотические сборы с предполагаемых сверхдоходов и пошлины, зависящие от курса рубля.