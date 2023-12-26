В России перевыполнили план по сбору налога на сверхприбыль

Глава Минфина Силуанов заявил о собранных 315 млрд руб. налогов на сверхприбыль

В федеральный бюджет уже поступило 315 миллиардов рублей в рамках выплаты налога на сверхприбыль (windfall tax) при ожидавшихся 300 миллиардах. О перевыполнении плана в интервью «России-24» рассказал глава российского Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет президент России Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, ставка составляет 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года, ее сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога компании могли снизить в два раза при перечислении обеспечительного платежа до 30 ноября. Как сообщил Силуанов, большинство плательщиков windfall tax выбрали вариант со скидкой.

Агентство напоминает, что в начале декабря министр заявлял о перечислении в бюджет 305 миллиардов рублей. В предыдущем же месяце речь шла о получении только 40 миллиардов. Глава Минфина при этом ожидал выполнения плана по сборам.

Ранее сообщалось, что 20 процентов плательщиков российского налога на сверхприбыль придется на добытчиков твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также войдут металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов).