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14:29, 27 декабря 2023Экономика

Согласие российского бизнеса на повышение налогов объяснили

Глава РСПП Шохин объяснил согласие бизнеса на новое повышение налогов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Последние действия российских властей в области сборов денег с бизнеса стали проблемой для предпринимателей из-за своей внезапности, поэтому они согласны даже на повышение налога на прибыль. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, экзотический разовый налог на сверхдоходы и пошлины, зависящие от курса рубля, значительно хуже для работы, чем обычная практика. Новые сборы снижают предсказуемость и ухудшают администрируемость, а в некотором случае их принимают таким образом, что бизнес даже не может публично обсуждать нововведения.

«Лучше повышение налога на прибыль, чем такие экзотические налоги. В том числе потому, что налог на прибыль платят те, у кого она есть, — чем больше прибыль, тем больше они платят», — объяснил Шохин.

Глава РСПП уверен, что предприниматели смогли донести свою позицию до президента и правительства, о чем говорит поручение проработать вариант изменения налоговой системы. По мнению Шохина, вступить в силу новые правила могут в 2025 году.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в конце декабря в бюджет уже поступили 315 миллиардов рублей в рамках выплаты налога на сверхприбыль, что на 15 миллиардов больше, чем предполагалось изначально.

Также в начале декабря стало известно, что правительство решило до конца года не продолжать дискуссию о пересмотре списка плательщиков пошлин, привязанных к курсу рубля. Смягчение условий или выведение как-то предприятий из-под действий норм возможно только в 2024 году.

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