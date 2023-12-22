В России заговорили о новом принципе налога на прибыль

Forbes: налог на прибыль в России могут привязать к инвестактивности компаний

Одним из предложений правительству от президента России Владимира Путина по итогам ноябрьской встречи с бизнесом стала привязка ставки налога на прибыль к инвестиционной активности компаний. Об этом со ссылкой на копию документа и двух источников, подтвердивших его подлинность, сообщает Forbes.

Вместе с другими идеями правительство должно в период до 15 января предложить шаги для создания «устойчивых в долгосрочной перспективе ключевых условий налогообложения». Для этого Путин также поручил подумать над отказом от регулярного введения и отказа от временных мер, таких как вывозные таможенные пошлины, нарушающие планы компаний.

Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин заметил, что идея дифференциации ставки в зависимости от инвестактивности существует уже давно, но бизнес заинтересовался ей только в последнее время.

Поводом для пристального внимания стало изменение государственной политики в вопросе сборов. После начала боевых действий на Украине для бизнеса стали вводить плановые задания по НДПИ, пошлины и новые акцизы, появился разовый налог на сверхприбыль, повторение которого не удивит бизнес.

Руководитель департамента налогово-юридических услуг аудиторской компании Kept Михаил Орлов в свою очередь заметил, что для российского бизнеса нестабильность налоговых условий является вечно проблемой, а вспоминать о ней сейчас приходится особенно часто. Так, правительство уже разрабатывает меры для повышения объема собираемых налогов.

По мнению Никитина, возможны два пути. Нейтральным можно назвать формат понижения налогов для тех, кто не инвестирует, и повышение в обратном случае. Однако нельзя исключать, что сначала будет задрана планка по налогу на прибыль, а затем за инвестиции начнут давать небольшие льготы. Кроме того, Орлов полагает, что добиться пониженной ставки будет непросто, хотя бы потому, что налоговые органы будут активно оспаривать понижение.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин указал, что повышение налога на прибыль было бы воспринято бизнесом лучше, чем сложившаяся в последние годы практика непредсказуемых сборов и разовых изъятий. По его словам, в нынешних условиях строить долгосрочные планы практически невозможно.