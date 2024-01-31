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08:01, 31 января 2024Экономика

В Германии подсчитали общую стоимость замороженных в ФРГ российских активов

В Германии заявили, что в ФРГ заморожены активы РФ на сумму 4,1 миллиарда евро
Флориан Тонкар

Флориан Тонкар. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар подсчитал общую стоимость замороженных в Германии российских активов. Отвечая на соответствующий парламентский запрос депутата бундестага Кристиана Герке, Тонкар заявил, что общая сумма замороженных в Германии активов России составляет 4,1 миллиарда евро. «Лента.ру» ознакомилась с текстом сообщения статс-секретаря.

Ранее Герке обратился к правительству с вопросом о сумме замороженных в ФРГ активов РФ. «Какова текущая стоимость замороженных активов российских физических и юридических лиц, подпавших под санкции в Германии (...), и какие активы (остатки на счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, недвижимость, движимое имущество и т.д.) включены в стоимость замороженных активов?» — спрашивал парламентарий у кабмина.

Отвечая на этот вопрос, Тонкар заметил, что конечная сумма «подвержена колебаниям». «В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 миллиарда евро. (...) Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции», — говорится в ответе статс-секретаря.

Тонкар добавил, что данные о том, на какие конкретно виды активов распространяется арест, конфиденциальны. «Федеральное министерство финансов после тщательного рассмотрения пришло к выводу, что эта информация не может быть раскрыта в публичной форме в интересах государства», — пояснил он.

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      Кирилл Садовский
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