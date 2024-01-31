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05:00, 31 января 2024Из жизни

Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам

Учительница рисования из США избежала тюрьмы за совращение школьницы
Christine Knudsen

Christine Knudsen. Фото: Bergen County Prosecutor's Office

В США преподаватель рисования из штата Нью-Джерси избежала тюрьмы за совращение 17-летней ученицы. Об этом сообщает New York Post.

45-летняя Кристин Кнудсен была арестована в сентябре 2021 года за то, что занималась сексом с ученицей школы, в которой работала, в 2017 году. Кроме того, она вместе с пострадавшей принимала некие «опасные вещества», которые сама же ей и давала.

Женщина, преподававшая более 20 лет, признала себя виновной. Кроме того, суд принял во внимание письма ее бывших учеников, которые утверждали, что Кнудсен «оказывала на них положительное влияние». Адвокат учительницы заявил, что она начала неподобающие отношения со школьницей из-за многочисленных проблем в жизни и злоупотребления психоактивными веществами.

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В итоге суд приговорил Кнудсен к трем годам условного заключения и пожизненному нахождению под надзором властей. Она будет помещена в тюрьму за любое нарушение условий надзора. Кроме того, ей запретили общаться с пострадавшей и внесли ее в список лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в США преподаватель семейной экономики из штата Арканзас занялась сексом с учеником во время поездки на экскурсию в другой город. Учительница из города Брайант признала себя виновной в перевозке несовершеннолетнего в другой штат с целью сексуального контакта в 2022 году.

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      Никита Савин
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