BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

Variety: BMG перестанет работать с Уотерсом из-за высказываний об Украине и США

Звукозаписывающая компания BMG намерена перестать работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его высказываний об Израиле, Украине и США. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Компания подписала договор с музыкантом в 2016 году и собиралась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Однако новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил сделку. Теперь BMG готовится полностью прекратить сотрудничество с лидером Pink Floyd.

В мае 2024 года полиция Берлина начала расследование в отношении Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Основанием для этого стал тот факт, что на концерте коллектива в столице Германии на музыканте была похожая на нацистскую форму одежда. На руке у Уотерса была красная повязка. Отмечалось, что музыкант «выстрелил» в толпу из макета винтовки. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что такой образ был использован артистом «для прославления правления национал-социалистов».

В свою очередь, Уотерс заявил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.