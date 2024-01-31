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07:35, 31 января 2024Силовые структуры

Число диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло

Замгенпрокурора Демешин: враг пытается расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
СюжетДиверсии в России

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press

Регионы Дальнего Востока являются сравнительно безопасными, однако на их территории возросло число диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Как рассказал в ходе заседания итоговой коллегии прокуратуры Приморья замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, враг пытается «расшатать ситуацию», передает ТАСС.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию... Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ», — уточнил Демешин.

Замгенпрокурора России заявил, что в подобных преступлениях замечены в том числе и граждане РФ, которые выполняли заказы иностранных спецслужб за вознаграждение. По его словам, правоохранительные органы смогли пресечь все подобные попытки.

Всего в Дальневосточном округе за 2023 год было выявлено 30 случаев дискредитации действий российской армии, добавил Демешин.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровского края решила помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и получила восемь лет заключения. Она отправляла деньги на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования для армии противника, ее действия квалифицировали как госизмену.

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