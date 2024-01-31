Россиянка помогла ВСУ и получила восемь лет заключения

Жительнице Хабаровского края дали восемь лет заключения за отправку денег ВСУ

Жительнице Хабаровского края суд назначил восемь лет заключения за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в виде отправки денежных средств на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования. Об этом рассказали в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Следствие установило, что женщина является сторонником «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» и отправляла личные деньги по мотивам политической ненависти. По факту случившегося завели уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).