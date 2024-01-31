Экономика Гонконга резко выросла

Рост экономики Гонконга в IV квартале 2023 года ускорился до максимума за 2 года

Рост экономики Гонконга в октябре-декабре 2023 года ускорился до максимальных за последние два года 4,3 процента, следует из данных местного статистического управления, на которые ссылается «Интерфакс».

ВВП этого специального административного района в IV квартале вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим данными за июль-сентябрь. За год показатель прибавил 3,2 процента после снижения на 3,7 процента в 2022-м, оказавшись все же ниже показателей материкового Китая. Там рост экономики в 2023 году составил 5,2 процента.

Резкий рост в Гонконге зафиксировали в конце года в сфере экспорта услуг (на 22,1 процента), а также импорта (на 27,4 процента).

Пандемия COVID-19 и жесткие карантинные ограничения по оценке инвестбанка Natixis SA стоили Гонконгу 27 миллиардов долларов потерянного экономического роста. До этого по его экономике серьезно ударили протесты, вспыхнувшие в 2019 году из-за законопроекта об экстрадиции в Китай.