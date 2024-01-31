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13:50, 31 января 2024Мир

Эксперты допустили победу Байдена на президентских выборах

Эксперты ИМЭМО РАН допустили возможность победы Байдена в 2024 году
СюжетПрезидентские выборы в США
Джа Байден

Джа Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Эксперты Института мировой экономики и международных отношений им. Е.В. Примакова (ИМЭМО) РАН допустили возможность победы президента США Джо Байдена по итогам президентских выборов 2024 года. Об этом эксперты говорится в ежегодном докладе института «Россия и мир: 2024».

«Традиционно действующий президент в США переизбирался на второй срок, даже если его рейтинг не достигал 50 процентов. Исключений было немного (...) Пока рано утверждать, что поляризация внесла окончательные коррективы в традицию переизбрания действующего президента. Возможно, президентство Д. Трампа было исключением», — отмечается в докладе.

Однако авторы подчеркивают, что шансы экс-президента США Дональда Трампа также являются высокими. По их мнению, возможности кандидатов примерно равны. Кроме того, негативным для Байдена является фактор преклонного возраста, который отталкивает даже демократических избирателей.

Эксперты также обратили внимание, что в случае переизбрания Байдена, лидерство демократов в Конгрессе США будет шатким и неустойчивым. При этом они подчеркнули, что в случае победы Трампа, республиканцы будут успешно контролировать обе палаты.

Ранее стало известно, что некоторые члены Демократической партии «обеспокоены шансами Байдена» переизбраться на второй президентских срок. В частности, их беспокоит возраст политика, а также фактор конфликта Израиля и исламистской группировки ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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