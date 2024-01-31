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19:38, 31 января 2024Экономика

Эксперты высказались против перекладывания рисков от льготной ипотеки на граждан

Экономист Цыганов: нельзя перекладывать риски от льготной ипотеки на граждан
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Конфликт банков и застройщиков из-за льготной ипотеки необходимо завершить компромиссом, который не будет означать перекладывание рисков на граждан. Об этом в интервью «Российской газете» высказался руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Банки пытаются вернуть комиссии от застройщиков за выдачу льготной ипотеки, а девелоперы против и предупреждают о росте цен на жилье. Однако введение комиссий для застройщиков в такой ситуации поможет избежать перекладывания рисков на население. По словам эксперта, крупные банки на фоне ухудшения условий решили разделить риски с другими участниками сделки, и не за счет потребителей.

«Искать компромисс необходимо не за счет сохранения или увеличения рисков или заемщиков, а на основе разделения убытков между всеми участниками, получавшими ранее преимущества и прибыль», — подчеркнул экономист.

Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко заявил, что у каждого банка своя стоимость ресурсов, которая растет вместе с увеличением ключевой ставки. «Рост разный и не линейный: условия могут измениться у одного банка больше, чем у другого», — отметил эксперт.

Ранее в Центробанке (ЦБ) заявили, что расчеты банков об убыточности льготной ипотеки вызывают вопросы. Глава департамента регулирования ЦБ Александр Данилов прокомментировал возникший конфликт банков и застройщиков в программе с господдержкой так: «В настоящее время регулятор находится в процессе диалога с банками, а также дискутирует с ними. Мое оценочное суждение: есть элемент лукавства с их стороны в этих расчетах».

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