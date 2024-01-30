Российские банки уличили в лукавстве из-за ипотеки

ЦБ: расчеты банков об убыточности льготной ипотеки вызывают вопросы

Оценки российских банков об убыточности льготной ипотеки имеют «элемент лукавства» и вызывают вопросы, заявил глава департамента регулирования Центробанка (ЦБ) Александр Данилов. Его слова приводит РБК.

Так он прокомментировал возникший конфликт банков и застройщиков в программ с господдержкой. В настоящее время регулятор находится в процессе диалога с банками, а также «дискутирует с ними». «Мое оценочное суждение: есть элемент лукавства с их стороны в этих расчетах», — заявил Данилов.

Он привел следующий пример: один банк включил в расчет рост макронадбавок с нового года — по показателю долговой нагрузки, ПДН 80+, то есть выдачи клиентам, отдающим по кредитам свыше 80 процентов дохода, а также другим данным. «То есть, иными словами, банк хочет, чтобы Минфин, государство, компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще? Прелесть! Как это охарактеризовать? Хоть стой, хоть падай», — подытожил он.

Также он указал, что некоторые банки заложили в свои обязательства по восполнению «проеденной ликвидности», однако он уверен, что эти данные учитывать некорректно. По словам Данилова, возможное предстоящее усиление регулирования, которое заложили в расчеты банки, чувствительно только для тех финансовых организаций, которые ранее не учитывали рекомендации ЦБ, «росли слишком высокими темпами, используя свою подушку ликвидности».

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году набрали рекордное количество ипотеки. Финансовые организации за год выдали займов на 7,85 триллиона рублей. В декабре 2023 года было выдано 785 миллиардов рублей ипотечных кредитов против 726 миллиардов рублей в ноябре. В 2022 году выдачи составили 4,8 триллиона рублей.