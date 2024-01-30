Россияне набрали рекордное количество ипотеки

В 2023 году российские банки выдали ипотеки на 7,8 триллиона рублей

В 2023 года банки России выдали ипотеки на 7,85 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Таким образом сумма выдач оказалась рекордной. В декабре 2023 года было выдано 785 миллиардов рублей ипотечных кредитов против 726 миллиардов рублей в ноябре. Рост составил восемь процентов.

В 2022 году выдачи составили 4,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд ипотеки ранее был достигнут в 2021 году — тогда объем выдач составил 5,7 триллиона рублей.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что средний срок ипотеки в России может увеличиться еще на пару лет. В ближайший год-полтора к увеличению срока могут привести негативные факторы, которые влияют на динамику цен. Это, в том числе, комиссии банкам от застройщиков и инфляция, которая значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотеки.