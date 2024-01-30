Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:40, 30 января 2024Среда обитания

Россияне набрали рекордное количество ипотеки

В 2023 году российские банки выдали ипотеки на 7,8 триллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 года банки России выдали ипотеки на 7,85 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Таким образом сумма выдач оказалась рекордной. В декабре 2023 года было выдано 785 миллиардов рублей ипотечных кредитов против 726 миллиардов рублей в ноябре. Рост составил восемь процентов.

В 2022 году выдачи составили 4,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд ипотеки ранее был достигнут в 2021 году — тогда объем выдач составил 5,7 триллиона рублей.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что средний срок ипотеки в России может увеличиться еще на пару лет. В ближайший год-полтора к увеличению срока могут привести негативные факторы, которые влияют на динамику цен. Это, в том числе, комиссии банкам от застройщиков и инфляция, которая значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотеки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

      Раскрыта обещанная российским подросткам за диверсию сумма вознаграждения

      Россиянам стали охотнее выдавать шенгенские визы

      Женщина случайно создала смертельно опасный газ во время уборки квартиры

      Российского военного осудили за отказ от участия в боевых действиях

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки

      Британский эксперт рассказал о панике после новости об отставке Залужного

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше