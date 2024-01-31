Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:07, 31 января 2024Наука и техника

Обнаружена сверхкороткопериодическая суперземля

arXiv: обнаружена сверхкороткопериодическая суперземля Wolf 327 b

Фото: Ken Cheung / Unsplash

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету Wolf 327 b со сверхкоротким периодом вращения вокруг родительской звезды. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

Экзопланета, которая немного больше и примерно в 2,5 раза массивнее Земли, была найдена спутником НАСА для исследования транзитных планет (TESS). Она вращается вокруг красного карлика Вольфа 327. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующей фотометрией, изображениями с высоким разрешением и измерениями лучевой скорости.

Wolf 327 b имеет радиус 1,24 радиуса Земли, а его масса равна 2,53 массы Земли, что дает объемную плотность на уровне 7,24 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 13,7 часа на расстоянии около 0,01 астрономической единицы от нее, а ее равновесная температура оценивается почти в 1000 кельвинов. Ее классифицировали как сверхкороткопериодическую суперземлю.

Wolf 327 b представляет собой каменистую планету с внутренним составом, подобным Меркурию. Предполагается, что она имеет прочное железное ядро, окруженное небольшим слоем мантии, и обладает тонкой водородно-гелиевой атмосферой. Сама звезда достигает возраста 4,1 миллиарда лет и расположена в 93 световых годах от Земли.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Названа самая популярная вещь в мире моды

      Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

      Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

      В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

      МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

      В России оценили объемы бюджетных нарушений

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

      Описана обстановка на нефтезаводе в Петербурге после падения обломков дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше