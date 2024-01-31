Премьер Венгрии Орбан призвал Еврокомиссию защищать фермеров ЕС от Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужно сменить руководство, поскольку оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, которые страдают от украинского демпинга. Запись его выступления опубликована в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан призвал сменить руководство ЕС, поскольку страны нуждаются в лидерах, «которые действительно будут представлять интересы народа». Таким образом он намекнул на выборы в Европейский парламент, намеченные на июнь 2024 года.

«Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот», — отметил он.

Ранее Минсельхоз Венгрии заявил, что ЕС бросает фермеров в беде из-за Украины. В стране напомнили, что организация намерена продлить «автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна».