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20:00, 31 января 2024Мир

В Венгрии заявили о бросании ЕС фермеров в беде из-за Украины

Минсельхоз Венгрии: ЕС бросает фермеров в беде из-за Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Wolfgang Weinhäupl / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) бросает фермеров в беде из-за Украины, так как Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства Венгрии, сообщает РИА Новости.

«Брюссель в очередной раз бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна», — отметили в Минсельхозе.

Также сообщается, что изначально данная мера ЕК была направлена на упрощение экспорта Киевом своей продукции в третьи страны. Однако с началом специальной военной операции (СВО) украинские товары появились на прилавках стран сообщества. Подобная мера вызывает возмущение у Венгрии и ряда других стран Восточной Европы из-за иных стандартов производства продукции Украиной.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил о планах продлить беспошлинный ввоз украинских товаров. По его мнению, подобная практика позволит странам ЕС в случае необходимости вводить ограничительные меры.

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      Максим Габриелян
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