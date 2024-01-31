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16:12, 31 января 2024Экономика

В Европе захотели больше дешевых украинских товаров

Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинный ввоз украинских товаров

Фото: Pichi Chuang / Reuters

В Европе захотели продлить беспошлинный ввоз украинских товаров. Ввозить больше дешевой продукции предложили до июня 2025 года, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Еврокомиссии, новые предложения по импорту товаров с Украины позволят странам ЕС вводить ограничения «в случае сбоев на национальном рынке».

«Это предложение отличается от механизма, который действует сейчас, тем, что оно позволит странам активировать через Еврокомиссию процедуру введения охранных мер в случае, если они будут фиксировать негативное влияние на свои рынки», — пояснил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинские товары дестабилизирующими рынок продовольствия в Европе. Глава государства потребовал от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен «ясных мер» по регулированию поставок

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«Мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета, который мы защищаем. Мы потребовали конкретных вещей для наших фермеров: иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок», — объяснил Макрон.

Аграрии Франции заблокировали шоссе вокруг Парижа, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Так фермеры намерены показать, что столица не обеспечивает себя продовольствием. Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства, прежде чем ЕС разрушит страну.

В середине января аграрные ведомства граничащих с Украиной стран отправили совместное письмо в ЕК с призывом вернуть пошлины на ввоз украинской сельхозпродукции. Эта мера, как отмечалось, должна помочь защитить интересы фермеров и развить их экспортный потенциал.

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      Вячеслав Агапов
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