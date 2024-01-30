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21:03, 30 января 2024Экономика

В Европе назвали украинские товары дестабилизирующими рынок

Макрон: импортируемые с Украины товары дестабилизируют европейский рынок
СюжетПротесты в Европе

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинские товары дестабилизирующими рынок продовольствия и потребовал принять меры для защиты продовольственного суверенитета. Слова европейского лидера приводит РИА Новости.

Макрон намерен требовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «ясных мер» по регулированию поставок с Украины. Также он собирается обсудить пересмотр соглашения о свободной торговле между странами Европы и Латинской Америки на фоне усугубившейся ситуации с протестами фермеров.

«Мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета, который мы защищаем. Мы потребовали конкретных вещей для наших фермеров: иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок», — объяснил президент Франции.

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Вторым вопросом, который Макрон пообещал поднять в беседе с главой Еврокомиссии — отказ от торгового соглашения с блоком МЕРКОСУР. Поставки продовольствия с общего рынка стран Южной Америки вызвали протесты фермеров, опасающихся за обострение конкуренции.

Аграрии Франции начали блокировать шоссе вокруг Парижа в понедельник 29 января. Фермеры намерены организовать полную блокаду столицы и окружающих департаментов, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Как отмечает представитель профсоюза Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар, это объяснит жителям столицы, что Париж не обеспечивает себя продовольствием.

Ранее французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что стране следует выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. По его словам, сделать это нужно как можно скорее, прежде чем объединение разрушит его страну. Он также написал в соцсетях, что соглашение с Южной Америкой убьет сельское хозяйство страны.

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      Вячеслав Агапов
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