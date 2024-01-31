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08:16, 31 января 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об аресте иностранца за пропаганду терроризма

ФСБ: на Сахалине арестовали иностранца за пропаганду терроризма

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Сахалинской области суд арестовал 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, иностранец выложил в социальной сети пост, популяризующий запрещенную в России террористическую организацию и оправдывающий ее действия.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

30 января стало известно, что в Ростовской области суд приговорил пенсионерку Евгению Майбороду (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии за фейки о Российской армии. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима и не сможет три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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      Екатерина Кашурникова
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