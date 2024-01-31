Генетик перечислила необходимые для поддержания иммунитета продукты

Генетик Алина Левин составила список продуктов и полезных добавок, которые помогут поднять иммунитет. В беседе с KP.RU она рассказала, как поддержать организм во время тридемии и справиться с чередой простудных заболеваний.

Людям, чувствующим усталость, снижение концентрации внимания и испытывающим проблемы с памятью, специалистка посоветовала обратить внимание на жирные кислоты Омега-3. Они содержатся в черной и красной икре, рыбьем жире, скумбрии, анчоусах, мидиях, устрицах и кальмаре.

Также Левин рекомендовала принимать добавки или потреблять больше продуктов, богатых витамином D. Среди таковых: печень трески, горбуша, сельдь, кета, куриное яйцо, сливочное масло и свинина.

Кроме того, генетик призвала не забывать про витамин С, который стимулирует способность иммунных клеток распознавать и уничтожать вирусы и бактерии и необходим для выработки коллагена. По ее словам, большое количество этого витамина содержится в плодах шиповника, а также в перце, капусте и петрушке. Кроме того, он есть в киви, апельсинах и землянике.

Для нормальной работы иммунной системы и выработки антител, указала специалистка, необходимы не только витамины, но и микроэлементы, главный из которых — цинк. Его можно получить из устриц, говядины, кунжута, арахиса, кешью, дикого риса, свиной печени, а также добавок. По ее словам, лучшая форма — пиколинат цинка, но также стоит обратить внимание на хелатные формы — глицинат цинка или монометионин цинка.

Зарядиться энергией и хорошим настроением поможет витамин B12, который можно найти в моллюсках, курятине, крольчатине, скумбрии, сельди, лососе и куриных яйцах. Что касается добавок, то лучшей формой Левин назвала метилкобаламин.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи. Это же, в свою очередь, облегчает работу иммунной системы.