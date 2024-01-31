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16:26, 31 января 2024Забота о себе

Гинеколог перечислила симптомы ранней менопаузы

Гинеколог Волкова назвала снижение либидо и набор веса симптомами менопаузы

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

Снижение либидо и набор веса при отсутствии перемен в образе жизни могут быть симптомами ранней менопаузы, наступающей в 35-40 лет, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. В своем Telegram-канале врач назвала и другие ее признаки.

Волкова констатировала: многие женщины замечают потливость и приливы, однако игнорируют другие симптомы менопаузы. По словам врача, ими могут быть изменения в длине цикла, длящиеся более трех месяцев, а также сокращение количества дней менструации.

Нельзя игнорировать проблемы со сном, нервозность, плаксивость в середине цикла. Нельзя списывать их на стресс и усталость. Это не норма

Екатерина Волковаакушер-гинеколог

Также, продолжила врач, о наступлении ранней менопаузы сигнализируют потеря интереса к сексу, сухость слизистых оболочек, скачки давления, которых не наблюдалось ранее, а также мигрени и беспричинный набор веса.

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Волкова настоятельно рекомендовала при появлении перечисленных симптомов обращаться к врачу. Также придется сделать УЗИ органов малого таза и сдать несколько анализов, чтобы проверить уровень половых гормонов. Эти меры необходимо принять, чтобы увеличить шансы отодвинуть сроки наступления менопаузы, объяснила акушер-гинеколог.

Ранее Екатерина Волкова назвала пять витаминов, необходимых для женщин старше 40 лет. Среди прочих она рекомендовала употреблять витамины А и В.

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      Вера Владзиевская
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