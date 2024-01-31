Популярный блогер приехал в США и призвал россиян не эмигрировать

Проживший четыре года в Германии блогер Гордей призвал россиян не эмигрировать

Популярный российский блогер Дима Гордей, четыре года проживший в Германии и вернувшийся в Россию, обратился к россиянам с призывом не эмигрировать. Мнением о том, почему не стоит переезжать в другую страну, он поделился в видео на своем YouTube-канале.

Гордей рассказал, что приехал в США на несколько недель как турист, и заметил, что все больше россиян переезжают в другие страны. Однако, по мнению блогера, если человек, которого не устраивает жизнь в родной стране, надеется на то, что после переезда она изменится в лучшую сторону, он может ошибиться.

Так, по словам Гордея, в другой стране человеку будет гораздо сложнее устроить свою жизнь. Кроме того, как считает блогер, эмигрант никогда не будет чувствовать себя на 100 процентов местным после переезда. «Другая причина — языковой барьер. Как вы бы ни знали язык, все равно по приезде у вас будут проблемы», — заверил он. Помимо того, он добавил, что в другой стране человек может столкнуться с непривычными ему законами и порядками.

Ранее другой известный российский блогер Илья Шабельников, также известный как Satyr, высказался о перспективе эмиграции. Он заявил, что не представляет свою жизнь в другой стране и ему нравится в России.

Дима Гордей — автоблогер родом из Санкт-Петербурга. Начал публиковать видео на YouTube в 2011 году. На его канал подписано 7,5 миллиона пользователей.