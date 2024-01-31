В США заявили о работе над планом создания независимой Палестины

Госдеп: США работают над планом создания независимой Палестины

Вашингтон находится в процессе выработки плана о том, как приступить к созданию независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, рассматривается набор опций, идут обсуждения с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США, указал он.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гарантировать мир на Ближнем Востоке, в том числе безопасность Израиля, без появления отдельного палестинского государства невозможно. По его словам, когда военная операция Израиля завершится, будет необходим долгосрочный мир.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за отсутствие политического решения конфликта на Ближнем Востоке.

