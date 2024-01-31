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11:41, 31 января 2024Наука и техника

Apple разработает новую операционную систему

MacRumors: Apple выпустит операционную систему homeOS для устройств умного дома

Фото: Unsplash

Корпорация Apple собралась выпустить новую операционную систему. Об этом сообщает издание MacRumors.

Упоминание о новой ОС обнаружили в коде tvOS 17.4 — операционной системы для приставок Apple TV. Здесь она фигурировала под названием homeOS. Журналисты медиа напомнили, что в 2021 году это название встречалось в объявлениях с вакансиями от Apple, но было удалено после того, как об этом написали в СМИ.

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, компания Тима Кука может работать над умным дисплеем, который будет конкурировать с Echo Show, Google Nest Hub и прочими девайсами. Гаджет, который будет управляться homeOS, получит основные функции HomePod и iPad — встроенную аудиосистему и большой дисплей.

Также Гурман отметил, что в 2018 году Apple работала над отдельной системой для устройств умного дома. Однако выпущенная смарт-колонка HomePod получила операционную систему tvOS. Специалист подчеркнул, что смарт-дисплей — умная колонка HomePod с экраном — может быть выпущен уже в 2024 году.

Ранее обозреватель Марк Гурман заявил, что новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air покажут в конце марта. В частности, iPad Pro получит OLED-дисплей, а MacBook Air выйдет с новым процессором M3.

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      Андрей Ставицкий
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