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14:03, 30 января 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выхода новых гаджетов Apple

Bloomberg: новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air покажут в конце марта

Фото: Tom Brenner / Reuters

Компания Apple запланировала на весну анонс нескольких новых устройств. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, в ближайшие месяцы корпорация обновит линейку планшетов и компьютеров начального уровня. Гурман раскрыл сроки выхода новых девайсов — согласно его источникам, Apple проведет презентацию и покажет гаджеты в конце марта.

Автор выяснил, что одним из новых гаджетов окажется iPad Air, который выйдет в двух версиях — с дисплеем на 10,9 и 12,9 дюймов. Модели получат мощный процессор Apple M2, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Актуальный iPad Air имеет чип M1.

Также Apple покажет 11-дюймовые и 13-дюймовые модели iPad Pro. Главной особенностью устройств окажется наличие OLED-экрана. Вероятнее всего, из-за перехода на OLED следующие модели iPad Pro будут дороже, чем обычно. В заключении компания представит новые ультрабуки MacBook Air, которые получат процессор M3. По информации обозревателя, никаких серьезных изменений в дизайне MacBook Air в этом году не ожидается.

Ранее компания Apple уточнила, что на iPad не будут добавлены сторонние магазины приложений. Также на планшетах не появятся альтернативные браузеры и замена Apple Pay.

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      Андрей Ставицкий
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