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15:24, 29 января 2024Наука и техника

Планшеты iPad лишили важных функций

9to5Mac: на iPad не появится загрузка приложений в обход App Store

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Компания Apple уточнила, что на iPad не будут добавлены сторонние магазины приложений. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В корпорации отметили, что поддержка сторонних магазинов на iOS, о которой было объявлено в конце января, не появится на платформе iPad. Таким образом, планшеты Apple лишили важных функций, которые появятся на смартфонах iPhone.

По словам журналистов медиа, в iPadOS не будет функции загрузки приложений в обход App Store, альтернативных Apple Pay платежных систем и новых браузеров. Судя по всему, в компании решили, что европейский Закон о цифровых рынках (DMA) касается только iOS, а iPadOS — совершенно другая операционная система.

До 2019 года iOS была универсальный системой для iPhone и iPad. Однако пять лет назад Apple выделила iPadOS для фирменных планшетов. При этом считается, что iOS и iPadOS имеют одну основу и лишь незначительно отличаются друг от друга.

В конце января журналисты издания Appleinsider заметили, что в операционной системе для iPhone появилось ПО для работы сторонних платежных систем. В описании говорится, что сторонние разработчики получат доступ к API, чтобы работать с NFC.

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      Андрей Ставицкий
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