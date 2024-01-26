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20:56, 26 января 2024Наука и техника

В iOS нашли замену Apple Pay

Appleinsider: Apple добавила в iOS инструмент, который заменит Apple Pay

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В операционной системе для iPhone появилось ПО для работы сторонних платежных систем. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа выяснили, что Apple подготовилась в выпуску сервисов, которые заменят Apple Pay на iPhone и других гаджетах. Соответствующие инструменты нашли в бета-версии iOS сразу после того, как Apple анонсировала появление на платформе сторонних магазинов с приложениями в Евросоюзе.

В описании говорится, что сторонние разработчики получат доступ к API, чтобы работать с NFC. Также они смогут настроить работу виртуальных кошельков и учетных записей с инструментами бесконтактных платежей. Будет ли Apple брать комиссию за платежи — не сообщается.

Также в компании рассказали, что новые возможности для приложений из ЕС неизбежно создают риски для пользователей Apple и их устройств. Однако в корпорации предприняли шаги по их снижению. Новые меры защиты начнут действовать с марта, когда в силу вступит Закон о цифровых рынках (DMA).

В конце января Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Apple также согласилась на штраф в размере до десяти процентов от мирового годового оборота, если нарушит обязательства.

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      Андрей Ставицкий
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