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07:54, 31 января 2024Россия

Информацию о госпитализации матери Собчак опровергли

Аппарат сенатора Людмилы Нарусовой опроверг данные о ее госпитализации
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com

Информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак, сенатора от Тывы Людмилу Нарусову госпитализировали, не соответствует действительности. Об этом сообщили в аппарате парламентария, передает РИА Новости.

Ранее в сети появилась информация о том, что Нарусову якобы положили в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии.

«Это фейк»,  — сообщили в аппарате сенатора, подчеркнув при этом, что каждый сенатор проходит ежегодную диспансеризацию.

Осенью 2023 года матери Собчак в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании. Сама Нарусова назвала глупостями решение верхней палаты парламента.

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      Анастасия Шейкина
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