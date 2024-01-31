Информацию о госпитализации матери Собчак опровергли

Аппарат сенатора Людмилы Нарусовой опроверг данные о ее госпитализации

Информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак, сенатора от Тывы Людмилу Нарусову госпитализировали, не соответствует действительности. Об этом сообщили в аппарате парламентария, передает РИА Новости.

Ранее в сети появилась информация о том, что Нарусову якобы положили в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии.

«Это фейк», — сообщили в аппарате сенатора, подчеркнув при этом, что каждый сенатор проходит ежегодную диспансеризацию.

Осенью 2023 года матери Собчак в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать Собчак находилась в Испании. Сама Нарусова назвала глупостями решение верхней палаты парламента.