Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

В Москве отказались продавать жилье иноагентам и участникам «голой вечеринки»

Застройщик отказался продавать коттедж в Новой Москве иноагентам и участникам «голой вечеринки». Объявление с подобными ограничениями было размещено на площадке «Циан».

Недвижимость располагается в деревне Мостовское и оценивается в 19 миллионов рублей. Владельцами нового дома с чистовой отделкой и теплым полом, согласно пожеланию застройщика, не смогут стать Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Алена Водонаева, Лолита Милявская, Анна Asti, Vacio, Саша Спилберг. Ограничения коснутся и родственников знаменитостей.

Ранее фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иноагентом) не смог найти покупателя для своего столичного жилья. За четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов у станции метро «Митино» музыкант просит 25,7 миллиона рублей.