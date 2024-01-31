Иран ввел безвизовый режим с несколькими странами СНГ

Иран ввел безвизовый режим с Белоруссией, Киргизией и Узбекистаном

Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим с 28 государствами, включая несколько стран СНГ. Об этом сообщило агентство IRNA.

В перечень вошли Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Сербия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Япония, Мексика, Катар. Уточняется, что туристы из этих стран могут приезжать в Иран без виз с 4 февраля 2024 года.

Заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели подчеркнул, что для жителей Индии будут действовать особые правила. Им не потребуется виза в поездках только при пересечении границы по воздуху.

С 1 августа 2023 года безвизовый режим между Россией и Ираном действует для туристических групп. Первая иранская делегация прибыла в РФ в сентябре.