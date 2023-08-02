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19:15, 2 августа 2023Путешествия

В России запустили групповые безвизовые поездки в Иран

Посол Джалали: запущены групповые безвизовые поездки между Россией и Ираном

Фото: Morteza F.Shojaei / Unsplash

Групповые безвизовые поездки между Россией и Ираном запущены с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали.

«С 1 августа групповые туристические поездки должны быть запущены. Есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России. Эти компании как раз берут туристов и группами везут в Россию и Иран без предоставления виз», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа также запустили групповые безвизовые поездки в Китай. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.

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    Марина Черняк
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