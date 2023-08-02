В России запустили групповые безвизовые поездки в Иран

Посол Джалали: запущены групповые безвизовые поездки между Россией и Ираном

Групповые безвизовые поездки между Россией и Ираном запущены с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали.

«С 1 августа групповые туристические поездки должны быть запущены. Есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России. Эти компании как раз берут туристов и группами везут в Россию и Иран без предоставления виз», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа также запустили групповые безвизовые поездки в Китай. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.