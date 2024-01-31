Лавров назвал «мирную формулу Зеленского» невыполнимым ультиматумом

Глава МИД России Лавров счел «мирную формулу» Зеленского ультиматумом для России

«Мирная формула» президента Владимира Зеленского, которую навязывает Запад, в действительности является невыполнимым ультиматумом для России. Так позицию Европейского союза и США назвал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров встрече шерп/су-шерп стран БРИКС, запись выступления доступна на странице ведомства в X.

«США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского". (...) И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним, (...) очевидно для всех», — заявил руководитель МИД.

Он добавил, что от доминирования Запада в определении международной повестки не осталось и следа.

О мирном урегулировании на Украине Лавров высказался также 30 января. По его словам, ультиматумы США и их союзников бесперспективны.