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16:43, 30 января 2024Мир

Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

Лавров: ультиматумы Запада по Украине неприемлемы и не имеют никакой перспективы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ультиматумы Запада по урегулированию на Украине бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой, сообщает ТАСС.

«[Мы] выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают исключительно за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у киевского режима и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, главы МИД также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особенное внимание обострению палестино-израильского конфликта. Российский министр назвал неправомерным создание США и Великобританией международной коалиции «ударов возмездия» против агрессивных действий в отношении Йемена.

Ранее Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России. Он подчеркнул, что Запад уже не может остановить это «фиаско» из-за экономической выгоды.

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      Дарья Балацкая
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