Литва одобрила продление ограничений против россиян и белорусов

Кабмин Литвы одобрил продление на год ограничений против россиян и белорусов

Кабинет министров Литвы одобрил продление на год действующих ограничений на въезд и пребывание в стране против россиян и белорусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что причины, по которым Литва решила ввести ограничения, остались неизменными. Согласно заявлению кабмина, действия Москвы якобы продолжают негативно влиять на всю Европу. Правительство предлагает продлить ограничения до 2 мая 2025 года. Продление ограничительного режима состоится, если с этим согласится парламент и президент Литвы.

Ранее в литовском парламенте предложили запретить выдачу вида на жительство (ВНЖ) большинству белорусов. В частности, поправки включают приостановку приема заявлений на получение разрешения на временное проживание через внешнего поставщика услуг за рубежом.

Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала неоправданным в текущей ситуации поток въезжающих в страну граждан Белоруссии. Сообщалось, что литовские власти захотели ограничить количество белорусов, которые прибывают в республику.