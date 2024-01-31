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07:01, 31 января 2024Забота о себе

Мужчина попросил партнершу о секс-эксперименте и столкнулся с осуждением

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мужчина по имени Даррен пожаловался, что после трех лет отношений попросил свою партнершу об эксперименте в постели и столкнулся с ее осуждением. На пост 27-летнего секс-энтузиаста на форуме Reddit обратило внимание издание Metro.

По словам Даррена, они с подругой перестали заниматься сексом так же часто, как в начале отношений. Он воспринял это спокойно и предложил 30-летней партнерше вместе попробовать секс-игрушки. Сперва пара купила вибростимулятор для женщины, и девайс ей понравился. «Она так быстро достигла оргазма. Я подумал, что мы на правильном пути», — вспоминает Даррен.

Однако когда мужчина заговорил о стимуляторе для себя — например, мастурбаторе-фонарике — девушка обиделась. «Ей как будто было мерзко, она начала защищаться и спрашивать, неужели ее вагина недостаточно хороша. Конечно, я убедил ее в обратном, сказал, что, наверное, это могло бы быть весело. В итоге игрушку мне не купили. Мне стыдно и неловко, что я показал свой интерес к такой покупке», — написал он.

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      Александра Лисица
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