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13:33, 31 января 2024Россия

На Урале дети стали чаще жаловаться на буллинг в школах

Число случаев буллинга в школах Свердловской области выросло на 20 процентов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Свердловской области число случаев буллинга в школах выросло на 20 процентов. Об этом рассказал Ura.ru детский омбудсмен на Урале Игорь Мороков.

Он отметил, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе в 2023 году поступили 142 жалобы, при этом в 2022 году было 120 обращений.

Мороков пояснил, что тенденция к росту складывается, несмотря на развитие в Свердловской области школьных служб примирения. На фоне сложившейся ситуации омбудсмен призвал создавать в образовательных учреждениях независимые психологические службы.

В середине января в Государственной Думе предложили штрафовать родителей за обижающих сверстников детей. Парламентарии указали, что сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу.

Еще раньше в разговоре с «Лентой.ру» доктор психологических наук Александр Асмолов допустил, что буллинг может спровоцировать подростка на противоправные действия, такие как стрельба в школе.

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      Анна Щербакова
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