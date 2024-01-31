Новый БТР-22 показали на фото

«Военный Осведомитель» опубликовал фото нового бронетранспортера БТР-22

Новый бронетранспортер БТР-22 сфотографировали во время прохождения испытаний. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Считается, что новая машина разработана с использованием агрегатов серийного БТР-82А. Главным отличием БТР-22 является новая компоновка с расположением силового отделения в передней части корпуса. Слева от него находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя. Это позволило разместить десантное отделение в корме корпуса.

Десант располагается на специальных антитравматических креслах. Также машина получила V-образное днище корпуса, улучшающее противоминную защиту. Бронирование четырехосного БТР-22 обеспечивает защиту от бронебойных пуль Б-32 калибра 12,7 миллиметра. Бронетранспортер развивает скорость до 100 километров в час. Показанная на снимке машина оснащена башенной установкой с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом.

Усовершенствованную с учетом опыта специальной военной операции машину представили на военно-техническом форуме «Армия-2023».

В декабре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз, а темпы производства легкой бронетехники и бронемашин увеличились в 5,5 раза.

