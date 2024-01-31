У Зеленского заметили проблему «короткой скамейки запасных»

Политолог Коньков заявил о «короткой скамейке запасных» Зеленского

В Киеве обсуждается вопрос о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, при этом стоит учитывать, что у президента страны Владимира Зеленского достаточно короткая скамейка запасных. О проблеме в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков.

«Из очевидных кандидатур никто не хочет принимать на себя такого рода ответственность, из тех, кто на слуху, из тех, кто раскручен, из тех, кто, так скажем, активно пиарится на военных действиях, на диверсиях, в частности, как [руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл] Буданов. А что касается других кандидатур, наверное, они есть в каком-то таком скрытом ключе, но всерьез пока не обсуждаются», — подчеркнул Коньков.

В целом у Зеленского достаточно короткая скамейка запасных. Мы помним, что и в более мирные, спокойные времена он, в общем-то, позиции государственные часто заполнял людьми из своего юмористического проекта «Квартал-95» Александр Коньков политолог

Политолог также заметил, что, кто бы ни был назначен на пост главкома ВСУ, очевиден скандальный политический подтекст этой кадровой замены. Дело в том, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается избавится от активно раскручиваемого западными СМИ главкома и поставить своего более лояльного человека, разъяснил он.

«В данном случае это достаточно такие подковерные игрища, нежели те, которые в реальности могут представлять реальную угрозу, например для Российской армии, потому что в любом случае все руководство ВСУ осуществляется подчас не с территории самой Украины, и поэтому в этом ключе речь идет именно о политических фигурах, о таких публичных лицах, которые, скорее, несут политические функции», — поделился Коньков.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что рано или поздно замена произойдет, так как, несмотря на все сомнения в дееспособности и результативности украинской государственности, все равно фигура президента является там центральной, и все формальные ключевые полномочия сходятся на нем.

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении. Однако позднее украинскому лидеру пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа.

Известно, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и руководитель ГУР Кирилл Буданов отказались занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

