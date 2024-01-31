Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 31 января 2024Бывший СССР

У Зеленского заметили проблему «короткой скамейки запасных»

Политолог Коньков заявил о «короткой скамейке запасных» Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве обсуждается вопрос о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, при этом стоит учитывать, что у президента страны Владимира Зеленского достаточно короткая скамейка запасных. О проблеме в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков.

«Из очевидных кандидатур никто не хочет принимать на себя такого рода ответственность, из тех, кто на слуху, из тех, кто раскручен, из тех, кто, так скажем, активно пиарится на военных действиях, на диверсиях, в частности, как [руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл] Буданов. А что касается других кандидатур, наверное, они есть в каком-то таком скрытом ключе, но всерьез пока не обсуждаются», — подчеркнул Коньков.

В целом у Зеленского достаточно короткая скамейка запасных. Мы помним, что и в более мирные, спокойные времена он, в общем-то, позиции государственные часто заполнял людьми из своего юмористического проекта «Квартал-95»

Александр Коньковполитолог

Политолог также заметил, что, кто бы ни был назначен на пост главкома ВСУ, очевиден скандальный политический подтекст этой кадровой замены. Дело в том, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается избавится от активно раскручиваемого западными СМИ главкома и поставить своего более лояльного человека, разъяснил он.

«В данном случае это достаточно такие подковерные игрища, нежели те, которые в реальности могут представлять реальную угрозу, например для Российской армии, потому что в любом случае все руководство ВСУ осуществляется подчас не с территории самой Украины, и поэтому в этом ключе речь идет именно о политических фигурах, о таких публичных лицах, которые, скорее, несут политические функции», — поделился Коньков.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что рано или поздно замена произойдет, так как, несмотря на все сомнения в дееспособности и результативности украинской государственности, все равно фигура президента является там центральной, и все формальные ключевые полномочия сходятся на нем.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ. К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ.К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
Сегодня

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении. Однако позднее украинскому лидеру пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа.

Известно, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и руководитель ГУР Кирилл Буданов отказались занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

      Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

      В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

      Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

      Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

      19-летнего россиянина осудили на восемь лет за диверсию на железной дороге

      Рыжий из «Иванушек» примерил наряд 25-летней давности из клипа «Тополиный пух»

      В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше