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07:43, 31 января 2024Россия

Путин разрешил работникам транспортной безопасности сбивать беспилотники

Путин дал право сбивать беспилотники работникам транспортной безопасности
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право работникам транспортной безопасности сбивать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудников подразделений транспортной безопасности наделят правом пресекать полеты беспилотников с 1 сентября 2024 года. Такое решение принято в целях защиты транспортной инфраструктуры, где установлена зона безопасности.

Подавлять дроны можно будет с помощью подавления и преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными устройствами, воздействия на их пульты управления или их повреждения, или уничтожения.

Ранее, в декабре 2023 года, Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя. Президент также призвал уделять повышенное внимание охране государственных границ.

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      Анастасия Шейкина
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