Россиянам предложили люксовые туры в Анапу от 194 тысяч рублей

АТОР: в Анапе откроется люксовый отель с номерами от 194 тысяч рублей

Российским путешественникам предложили люксовый отдых в пятизвездочном отеле Анапы от 194 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что на российском курорте в 2024 году откроется новая гостиница Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon. Она расположена на первой береговой линии и начнет работу 25 мая.

По данным туроператоров, без учета проезда тур в свежий отель в мае обойдется минимум в 194 тысячи рублей. За такую сумму туристы получат проживание в стандартных категориях номеров с завтраками. Полный пансион будет стоить уже от 237 до 258 тысяч рублей. В летний сезон стоимость номера на семь дней составит от 243 тысяч рублей на двоих с завтраками и от 284 тысяч рублей на двоих с полным питанием.

Ранее стало известно, что цены на отдых в российских санаториях зимой 2024 года начинаются от 30,8 тысячи рублей за двоих. По такой цене туроператор Coral Travel предлагает путевку в санаторий «Зеленоградск» на семь ночей (дорога не включена в стоимость). PEGAS Touristik можно забронировать путевку на 10 дней в санаторий «Волна» в Калининградской области за 63,8 тысячи рублей.