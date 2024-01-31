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05:30, 31 января 2024Путешествия

Россиянка назвала простой способ покорить иностранца

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая много путешествовала по миру, назвала простой способ покорить любого иностранца. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации во время своих поездок обнаружила, что, несмотря на современность, мужчины в разных странах ищут красивых, спортивных, позитивных, успешных, послушных, и, самое главное, хозяйственных женщин. Однако, по ее словам, некоторыми привычными для россиян блюдами все же не стоит их угощать.

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«Такие блюда, как оливье или борщ, опираясь на все мои опыты, точно не подходят при первом знакомстве. Вкус их реально специфичен для иностранцев, да и майонез многие люди не любят так, как едят его в России», — рассказала блогерша.

Чтобы удивить иностранного мужчину, Ершова порекомендовала приготовить ему блинчики. Россиянка пояснила, что они считаются самой вкусной уличной едой во всем мире. «В последних гостях я наготовила этих блинчиков, так все присутствующие мужчины "попадали в обморок" от удивления. Все начали удивляться, какая я необыкновенная хозяйка», — сообщила путешественница.

Она также отметила, что, например, в Новой Зеландии даже хозяйки с опытом не готовят блины так, как это делают в России. «Все пользуются проверенными сухими смесями, в то время как в нашей стране принято все ингредиенты печь вручную», — пояснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша удивила жителей Новой Зеландии богатством русских людей. Увидев фотографии домов и улиц в России, друг путешественницы был впечатлен.

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      Алина Черненко
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