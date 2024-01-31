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16:46, 31 января 2024Спорт

Российская прыгунья в воду рассказала о домогательствах тренера

Российская прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах тренера Муякина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская прыгунья в воду Мария Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера сборной России Павла Муякина. Ее слова приводит Metaratings.

19-летняя спортсменка отметила, что 62-летний специалист на тренировке начал проявлять к ней повышенный интерес, не связанный со спортом. Она также заявила о присланных ей Муякиным сообщениях эротического характера и попытке физического воздействия.

«Начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть, разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла», — заявила Бруенок.

По информации источника, на данный момент Муякин отстранен от работы. О произошедшем доложено в Министерство спорта России, которое ведет разбирательство.

Бруенок – победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года. Она также является призером чемпионата России.

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      Алексей Гусев
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