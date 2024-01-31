Рынку ипотеки в России предрекли невозможность оправиться от ударов

Депутат Кирьянов и эксперты: Рынок ипотеки в РФ может не оправиться от ударов

С 1 марта 2024 года Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Опрошенные KP.RU эксперты полагают, что для застройщиков подобное регулирование может стать серьезным ударом и привести к значительному падению продаж.

По словам экономиста Василия Колташова, «разгул макропруденциального регулирования» в России не имеет аналогов в мире. Он считает, что подобное регулирование должно вводиться «на этапе перегрева экономики», а не сейчас, когда страна «последовательно восстанавливается от ковида и санкционных ударов».

В свою очередь эксперт Института нового общества Андрей Коряковцев заметил, что в реальной жизни ипотека даже с высокими ПДН демонстрирует высокие показатели качества. «Можно сколько угодно говорить о высоких рисках, но банки-то видят, что дефолтов нет — поэтому хотят кредитовать и таких заемщиков», — указал он.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов подчеркнул, что пытаясь минимизировать недоказанные риски, важно не закрыть доступ к покупке квартиры тем, кто больше всего в этом нуждается. «Минимальный уровень предельно допустимой долговой нагрузки в ипотеке имеют самые богатые заемщики, а заемщики победнее, особенно в регионах, имеют более высокий ПДН», — сказал парламентарий, добавив, что это также верно для ипотеки с господдержкой. Он указал, что если всю поддержку получат богатые, подобную бюджетную политику можно считать плохой.

Ранее глава департамента регулирования Центробанка (ЦБ) Александр Данилов заявил, что оценки российских банков об убыточности льготной ипотеки имеют «элемент лукавства» и вызывают вопросы. Так он прокомментировал возникший конфликт банков и застройщиков из-за программ с господдержкой.